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Дома в Козловичский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Козловичи, Беларусь
Дом
Козловичи, Беларусь
34 м²
€ 8,088
Продаётся дом в 5 км. от Слуцка.  Адрес: аг. Козловичи, ул. Вишнёвая Продаётся дом в сп…
Дом в Козловичи, Беларусь
Дом
Козловичи, Беларусь
34 м²
€ 8,088
Продаётся дом в спокойном и тихом для счастливой жизни месте с хорошей экологией в пригороде…
Дом в Повстынь, Беларусь
Дом
Повстынь, Беларусь
115 м²
€ 21,568
Продаётся просторный уютный дом со всеми коммуникациями в д. Повстынь, в 20 км от Слуцка, 19…
Дом в Ячево, Беларусь
Дом
Ячево, Беларусь
105 м²
€ 17,884
Продаётся жилой дом в д. Новодворцы. Общая площадь - 105.2 м2, жилая - 85.2 м2, кухня - 10.0…
Дом в Козловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловичский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 20,220
Продается дом в пригороде Слуцка (7 км от города), в д.Ближние Бондари. Дом со всеми удобств…
Дом в Ячево, Беларусь
Дом
Ячево, Беларусь
81 м²
€ 37,565
Продается дом в черте города, со всеми коммукациями. Дом 1976 г. (брус, блок), крыша шифер, …

Параметры недвижимости в Козловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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