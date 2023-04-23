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Жильё в Козловщинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира в Козловщина, Беларусь
Квартира
Козловщина, Беларусь
91 м²
€ 13,428
Продается полдома (четырёхкомнатная квартира в блокированном жилом доме) по адресу: Гродненс…

Параметры недвижимости в Козловщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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