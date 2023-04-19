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Купить квартиру в Костюковичский район, Беларусь

Костюковичи
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Костюковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Костюковичи, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 17,850
Срочная продажа теплой, светлой квартиры в г. Костюковичи! Могилевская обл., ул. Микрор…
Квартира 2 комнатыв Костюковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Костюковичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 16,476
Продаю квартиру двухкомнатную в г.Костюковичи Могилевской обл

Параметры недвижимости в Костюковичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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