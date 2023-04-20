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Купить недвижимость в Кошелевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 14,153
Продается  деревянный дом с участком 0,49 га 7 км от Новогрудка в аг. Кошелево, на авто…

Параметры недвижимости в Кошелевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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