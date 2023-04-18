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Купить квартиру в Кореличи, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Кореличи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кореличи, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 3/4 Этаж
€ 20,138
Продаётся 3х комнатная квартира с ремонтом на 3 этаже четырехэтажного дома. Во всех комнатах…
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