Купить квартиру в Кореличи, Беларусь

Квартира 3 комнаты Кореличи, Беларусь 3 Количество комнат 59 м² 3/4 Этаж

€ 20,138

Продаётся 3х комнатная квартира с ремонтом на 3 этаже четырехэтажного дома. Во всех комнатах…