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Дома в Кореличский район, Беларусь

Мирский сельский Совет
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6 объектов найдено
Дом с мебелью в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается жилой дом 1992 года постройки в д.Полоная Кореличского района. Дом блочный, облицо…
€6,159
Дом с мебелью в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продаётся Агроусадьба, в которой слились воедино комфорт, стилевое единство и современные те…
€180,018
Дом 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в …
€189,493
Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продам дом в деревне Бережно у реки Неман. В доме две комнаты просторные. Есть садовые расте…
€9,475
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Малюшичи, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Малюшичи, Беларусь
Площадь 59 м²
Добротный крепкий дом с хозяйством на краю деревни в тихом месте, в отдалении от соседей. Дл…
€5,685
Дом 2 спальни с гаражом, с подвалом, с парковка в Кореличи, Беларусь
Дом 2 спальни с гаражом, с подвалом, с парковка
Кореличи, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается кирпичный дом в г.п. Кореличи. Дом одноэтажный с возможностью обустройства второго…
€20,844

Параметры недвижимости в Кореличский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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