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Коттеджи с бассейном в Кореличский район, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,317
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…

Параметры недвижимости в Кореличский район, Беларусь

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