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Купить дом в Кореневский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Кореневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кореневский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 28,519
Дом-дача с проведенным газом и большим потенциалом. На территории дома имеется баня, за учас…
Домв Осиновщизна, Беларусь
Дом
Осиновщизна, Беларусь
210 м²
€ 112,072
Продам добротный дом в бурно развивающемся регионе страны, агрогородок Осиновщизна!  Хо…

Параметры недвижимости в Кореневский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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