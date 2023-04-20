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Купить коттедж в Каролинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Каролин, Беларусь
Коттедж
Каролин, Беларусь
257 м²
€ 59,225
Продаётся просторный дом на берегу озера.  а.г.Каролин Зельвенский район. Кирпичный дом…

Параметры недвижимости в Каролинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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