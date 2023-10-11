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Квартиры в Копыльский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами в Мажа, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами
Мажа, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Трехкомнатная квартира с собственным участком Адрес: аг. Мажа, ул. Солнечная, д. 19. ❤️ Прос…
€19,709

Параметры недвижимости в Копыльский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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