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Купить недвижимость в Копыльский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Мажа, Беларусь
Дом
Мажа, Беларусь
58 м²
€ 6,378
Продам дом в аг. Мажа Копыльского района, 1966 года постройки. От г. Копыля 2 км. Рядом лес,…
Домв Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
104 м²
€ 13,667
Продается добротный дом на окраине г. Копыль в аг. Скабин. Минская обл., Копыльский р-н, 97 …

Параметры недвижимости в Копыльский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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