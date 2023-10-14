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Дома в Копыль, Беларусь

3 объекта найдено
Дом с садом в Копыль, Беларусь
Дом с садом
Копыль, Беларусь
Площадь 76 м²
Одноэтажный бревенчатый дом! Адрес: Копыль, ул. Пролетарская. ❤️ Дом, который обладает не то…
€33,199
Дом с гаражом в Копыль, Беларусь
Дом с гаражом
Копыль, Беларусь
Площадь 78 м²
Уютный трехкомнатный дом в Копыле!  Адрес: Копыль. ул. Ручеёвая ❤️Прекрасный трехкомнатный д…
€25,208
Дом с мебелью, с садом, с беседкой в Копыль, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с беседкой
Копыль, Беларусь
Площадь 354 м²
Продаётся дом в Копыле Адрес: Копыль, ул. Светлая ❤️ Продажа трехуровневого кирпичного дома …
€90,274
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