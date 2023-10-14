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Квартиры в Копыль, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой в Копыль, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой
Копыль, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Просторная и светлая квартира. Адрес: г. Копыль, ул. Молодежная. ❤️ Представляем Вашему вним…
€23,686
Квартира 3 комнаты с гаражом, с бытовой техникой, с подвалом в Копыль, Беларусь
Квартира 3 комнаты с гаражом, с бытовой техникой, с подвалом
Копыль, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Просторная 3-комнатная квартира Адрес: г. Копыль, ул. Строителей, д. 1 ❤️ Продаётся просторн…
€31,296
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