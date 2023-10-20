Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Копыльский район
  5. Квартиры

Квартиры в Копыльский район, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с гаражом, с бытовой техникой, с подвалом в Копыль, Беларусь
Квартира 3 комнаты с гаражом, с бытовой техникой, с подвалом
Копыль, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
❤️ Продаётся просторная трехкомнатная квартира в живописном городе Копыль! Адрес: г. Копыль,…
€31,220
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Тимковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Тимковичи, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Четырёхкомнатная квартира в доме в аг. Тимковичи Адрес: аг. Тимковичи, ул. Юбилейная ❤️ Прос…
€18,884

Параметры недвижимости в Копыльский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти