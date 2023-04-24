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Жильё в Копыльский район, Беларусь

Грозовский сельский Совет
2
Копыльский сельский Совет
2
Тимковичский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 10,724
Продаётся уютный и комфортный дом в д Загоровщина в 15 км от г. Слуцк в Слуцком направл…
Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
€ 11,625
Продажа дома по адресу Минская область, Копыльский район, Грозовский с/с, д. Загоровщина (Сл…
Дом в Мажа, Беларусь
Дом
Мажа, Беларусь
58 м²
€ 6,308
Продам дом в аг. Мажа Копыльского района, 1966 года постройки. От г. Копыля 2 км. Рядом лес,…
Дом в Рудное, Беларусь
Дом
Рудное, Беларусь
63 м²
€ 3,154
Продается дом в д. Рудное Копыльского района Минской области! Большой участок 25 соток отли…
Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
104 м²
€ 13,518
Продается добротный дом на окраине г. Копыль в аг. Скабин. Минская обл., Копыльский р-н, 97 …

Параметры недвижимости в Копыльский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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