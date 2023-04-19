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Купить недвижимость в Капланецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Капланецкий сельский Совет, Беларусь
45 м²
Цена по запросу
Продажа дома пригодного для круглогодичного проживания на берегу реки Березины в аг. Бродец …
Домв Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Капланецкий сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 7,289
Продажа дома пригодного для круглогодичного проживания на берегу реки Березины в аг. Бродец …

Параметры недвижимости в Капланецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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