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Жильё с бассейном в Коптёвский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
250 м²
€ 179,336
Уютный  дом с  террасой в живописном месте. Год постройки 2004.  Общая площад…

Параметры недвижимости в Коптёвский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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