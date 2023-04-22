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Беларусь
Гродненская область
Гродненский район
Коптёвский сельский Совет
Дома
Дома в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
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23 объекта найдено
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Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
378 м²
€ 54,071
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
378 м²
Количество этажей 2
€ 54,071
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 10,364
Продаётся дача в С.Т. Жилищник, (Коптёвский с/с). Находится близко к городской черте (7 км),…
Дом 2 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
29 м²
Количество этажей 1
€ 9,462
Дача в окружении соснового леса и 100 метрах до реки Лососянка. Тихое, экологически чистое м…
Дом
Коробчицы, Беларусь
183 м²
€ 112,648
В продаже уютный дом в д. Коробчицы, ул Грушевая, с новым современным ремонтом в отличном жи…
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
5 Количество комнат
183 м²
Количество этажей 2
€ 112,648
В продаже уютный дом в д. Коробчицы, ул Грушевая, с новым современным ремонтом в отличном жи…
Дом
Коробчицы, Беларусь
474 м²
Цена по запросу
Продается просторный трехэтажный коттедж в д. Коробчицы. Благоустроенный земельный участок п…
Дом
Коробчицы, Беларусь
130 м²
€ 42,323
Незавершённое законсервированное капитальное строение (71 % готовности). Одноэтажный дом ман…
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 28,748
Продается дом готовность 60 % . Дом расположен в садоводческом товариществе » Автомагн…
Дом
Коробчицы, Беларусь
231 м²
€ 58,577
Продается дом в д.Коробчицы у реки Лососянка. Участок ровный 14,6 соток, огорожен, на праве …
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 36,047
Продаётся дом с баней в садоводческом товариществе Ветерок. Расположен в тихом живописном ме…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
12 м²
€ 5,407
Местоположение: Коптевский с/с, СТ «Селена» расположенное в 8 км от Гродно (1 км…
Дом 1 комната
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
12 м²
Количество этажей 1
€ 5,407
Местоположение: Коптевский с/с, СТ «Селена» расположенное в 8 км от Гродно (1 км…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 72,005
Продается дом в д. Бросты (2 км от города,направление Ольшанки). Деревня газофицирован…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
€ 7,480
Продается дачный участок в с/т «Энергетик». Дачный домик с двумя комнатами и кух…
Дом
Коробчицы, Беларусь
250 м²
€ 179,336
Уютный дом с террасой в живописном месте. Год постройки 2004. Общая площад…
Дом
Коробчицы, Беларусь
201 м²
€ 130,672
Продается дом мансардного типа в микрорайоне Коробчицы. Участок 13,7 соток, по всему перимет…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 7,209
Местоположение: Коптевский с/с,СТ «Лотос д.Горница» расположенный в 8 км от Грод…
Дом
Коробчицы, Беларусь
165 м²
€ 71,194
Продается дом мансардного типа, с рациональной планировкой в д.Коробчицы, на всех центральны…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 55,783
Уютный одноэтажный дом с мансардой и террасой расположен в живописном месте. Дом 2021 года п…
Дом
Коробчицы, Беларусь
170 м²
€ 72,095
Продается дом (незавершенное строение) в престижном и экологически чистом районе – д.К…
Дом 2 спальни
Коробчицы, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 23,431
Местоположение: Коптевский с/с, СТ «Афган-2» расположенный в 6 км от Гродно. Тих…
Дом
Коробчицы, Беларусь
199 м²
€ 90,119
Продается коробка современного одноэтажного дома в Коробчицах. Первая линия у Гродненского О…
Параметры недвижимости в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
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