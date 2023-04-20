Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Буда-Кошелёвский район
  5. Коммунаровский сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Коммунаровский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Коммунаровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коммунаровский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 18,223
Продается  2-комн. квартира в а/г Коммунар, ул. Гомельская, д.1,  Буда- Кошелевски…

Параметры недвижимости в Коммунаровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти