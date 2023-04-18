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Купить дом в Каменский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 16,019
Продаётся дом в живописном месте! Адрес: д. Закалюжье. ❤️Тёплый кирпичный дом для любителей …
Домв Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 22,884
Прекрасное расположение дома. В 5-ти километрах от Мемориального комплекса «Хатынь&raq…
Домв Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 7,597
Продается жилой дом в живописном месте, д. Закалюжье. Минская обл., Логойский р-н, 57 км от …

Параметры недвижимости в Каменский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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