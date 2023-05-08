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Жильё в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 58,992

Параметры недвижимости в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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