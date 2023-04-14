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Купить недвижимость с бассейном в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
128
16 объектов найдено
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 243,396
СТОП Вам не надо больше ничего искать Добротный новый дом 15 км от Минска *Московское направ…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 90,482
 Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жило…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 244,301
Современный монументальный 2-этажный дом с цоколем, построенный  из красного кирпича, о…
Коттеджв Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
184 м²
€ 176,439
                          &…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
176 м²
€ 78,719
Продается уютный, стильный  коттедж 176,4 м2  для полноценной загородной жизн…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 207,203
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 44,788
Продается дача, рядом с Юхновским биологическим заказником. 18 км от Минска, Московское…
Коттеджв Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 298,590
Энергоэффективный, современный, коттедж с навесом, террасой - 207 м2 по снб, + отдельно стоя…
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
155 м²
€ 190,012
Дом не большой, но  уютный! Два входа/выхода в дом, две веранды -одна закрытая, другая …
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
197 м²
€ 208,108
Продаётся отличный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.Са…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
197 м²
€ 208,108
Продаётся отличный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.Са…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 31,669
Райский уголок! Это Отдельная Секция, в 2-х этажном 4- квартирном Доме  , как  3-х…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
Цена по запросу
Продается отличный кирпичный дом в Колодищах! Дом имеет 3 уровня, сделан из красного кирпича…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
551 м²
€ 416,216
Urgently. Sell the cottage, good and cozy, ag. Wells, st. Ilyinskaya. Friendly neighbors 3 l…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 162,867
Продаётся прекрасный загородный дом в уникальном месте в сосновом лесу с вековыми соснами на…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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