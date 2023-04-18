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Купить дом в Колодежский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
99 м²
€ 25,630
Продается уютный дом, пригодный для круглогодичного проживания в д. Репище  (Червенский…
Домв Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
99 м²
€ 43,937
В продаже дом для комфортной жизни в д. Натальевск, пригород г. Червень. Благоустроенный зем…
Домв Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
85 м²
Цена по запросу
Продается уютный новый дом в живописном месте, в деревне Медведня. Минская обл., Червен…
Домв Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
85 м²
Цена по запросу
Продается новый уютный дом в живописном месте, в деревне Медведня. Минская обл., Червенский …
Домв Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 38,445
Продается новый уютный дом в живописном месте, в деревне Медведня. Минская обл., Червенский …

Параметры недвижимости в Колодежский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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