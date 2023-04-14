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Купить коттедж с бассейном в Колодищи, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 207,203
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
197 м²
€ 208,108
Продаётся отличный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.Са…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
Цена по запросу
Продается отличный кирпичный дом в Колодищах! Дом имеет 3 уровня, сделан из красного кирпича…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
551 м²
€ 416,216
Urgently. Sell the cottage, good and cozy, ag. Wells, st. Ilyinskaya. Friendly neighbors 3 l…
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