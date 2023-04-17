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Купить квартиру в Калинковичский район, Беларусь

Калинковичи
7
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Калинковичи, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 23,670
Квартира 2 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Калинковичи, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 11,835
Квартира 4 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Калинковичи, Беларусь
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 26,401
Квартира 2 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Калинковичи, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/5 Этаж
€ 24,580
Квартира 2 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Калинковичи, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 1/1 Этаж
€ 8,184
Квартира 4 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Калинковичи, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 5/5 Этаж
€ 30,042
Квартира 4 комнатыв Калинковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Калинковичи, Беларусь
4 Количество комнат 70 м² 1/2 Этаж
€ 16,387

Параметры недвижимости в Калинковичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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