Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёвский район
  5. Кадинский сельский Совет

Жильё с бассейном в Кадинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 352 м²
€ 357,398
Шикарная усадьба «Сосновый бор» в 3 км от г. Могилева. Усадьба  для тех, кт…

Параметры недвижимости в Кадинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти