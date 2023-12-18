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Дома в Кадинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом с бассейном, с гаражом, с садом в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается дом в д.Подбелье, 8 км от города ( чауское направление). Вода центральная, электри…
€12,834
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Коттедж 3 комнаты в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Продается современный коттедж в экологически чистом месте д.Любуж. Общая площадь здания 132 …
€183,343
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Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Кадинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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