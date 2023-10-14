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Коттеджи в Кадинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в поселке Любуж. Общей площадью 350 м кв.,жилой 140 м.кв. Дерево обложено …
€56,124

Параметры недвижимости в Кадинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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