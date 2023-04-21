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Дома с бассейном в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 22,794
Продается  дачный дом  в СТ "Трактор-Колоницы". Дом бревенчатый, об…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 36,470
Продаётся замечательная Дача в СТ "Родник Соломореченский" удобная планировка, хор…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
400 м²
€ 164,022
Продается дом! В коттеджной застройке в деревне Масловичи. 18км от МКАД! Мядельское направле…

Параметры недвижимости в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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