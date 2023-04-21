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Коттеджи в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 52,881
Поможем выгодно продать Вашу недвижимость для покупки этого объекта. ООО "Агентство нед…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
208 м²
€ 50,146
Продается  дом с участоком 13.57 сот. в С/Т Черница, Минский район(17 км от Минска), Мя…
Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
186 м²
€ 109,409
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 50,146
              Продается современный коттедж( дача) в СТ &…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 40,937
Продается участок  с не достроенным законсервированным домом в  деревне Масловичи …
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 80,233
Продаётся авторский престижный коттедж (загородный дом) из кирпича премиум-класса 100% готов…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 173,231
Коттедж-дача в живописном месте рядом с лесом и водоемом 2 х этажный блочный дом, с парковок…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
310 м²
€ 54,705
Продается двухэтажный коттедж с ухоженным участком в СТ «Калезея»  (д.Луско…

Параметры недвижимости в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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