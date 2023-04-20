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Купить дом в Юратишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Лепешки, Беларусь
Дом
Лепешки, Беларусь
90 м²
€ 27,335
Продается жилой дом с участком в двух километрах от Юратишек. Д. Лепешки, Ивьевский р-он, Гр…

Параметры недвижимости в Юратишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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