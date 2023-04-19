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Купить недвижимость в Юньковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юньковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 24,715
Домик для душевного отдыха на живописном берегу озера Должа. В доме всё новое - полы, потолк…
Коттеджв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юньковский сельский Совет, Беларусь
305 м²
€ 109,843
Коттедж на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс и…

Параметры недвижимости в Юньковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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