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Купить дом в Языльский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Языльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Языльский сельский Совет, Беларусь
€ 1,822
Продается дом в сосновом лесу. Дом расположен в 1.5 км от ж/д станции Верхутино, в 40 км от …

Параметры недвижимости в Языльский сельский Совет, Беларусь

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