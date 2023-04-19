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Купить квартиру в Языльский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Языльский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Языльский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/2 Этаж
€ 10,934
Продается трехкомнатная квартира. Нужна реконструкция.  Канализация местная. Газ подвед…

Параметры недвижимости в Языльский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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