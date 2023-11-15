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Дома в Ясенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом, с баней в Ясенский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Ясенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
Добротный просторный двухэтажный дом с мансардой.  У каждого будет своя комната.  Дом введен…
€64,216

Параметры недвижимости в Ясенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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