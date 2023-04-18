Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Гомельский район
  5. Ерёминский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
88 м²
€ 20,028
Домв Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,283
Продажа доли! в жилом доме. В доме газовое отопление, водопровод, канализация по улице, во д…
Домв Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
83 м²
€ 35,504
Просторный дом в агрогородке с развитой инфраструктурой и расположенном в черте города. Дом …
Домв Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
163 м²
€ 72,830
I'll sell the house, ag. Eremino, Gomel district, Pukhovichskoye, for example, 300 km from t…

Параметры недвижимости в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти