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Купить квартиру в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Ерёмино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ерёмино, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 31,863
Продаем теплый кирпичный дом, в самом центре Еремино по улице Новой. В шаговой доступности п…

Параметры недвижимости в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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