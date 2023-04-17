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Купить недвижимость в Янушковичский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
144 м²
€ 23,670
Продается капитальный 2х уровневый жилой дом по Мядельскому направлению в д.Хоружинцы. От МК…
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 4,552
Продается участок с небольшой деревянной дачей по Мядельскому направлению. Дом из сруба, обш…
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 8,831
Продается деревенский жилой дом в небольшой деревне. Подойдет для дачи или для постоянного п…
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 40,967
Новый дом в д. Хоружинцы в 27 км от МКАД, Мядельское напр, Логойский р-н Дом из Бруса 31,30 …
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,449
В тихом, уютном, живописном месте продается добротный дом. Участок расположен уединенно от д…
Домв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 15,476
чистая продажа или возможен обмен на 5000 долларов и автомобиль стоимостью 15000 долларов

Параметры недвижимости в Янушковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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