Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Россонский район
  5. Янковичский сельский Совет

Жильё в Янковичский сельский Совет, Беларусь

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 67 м² 2/10 Этаж
Цена по запросу
Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 12,887
Продается дача в с/т "Таксист" недалеко от Минска, рядом с аг. Замосточье (2 …
Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 2/3 Этаж
€ 20,277
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 21/25 Этаж
€ 42,248
Акция от застройщика продолжается! Скидка до 80 евр. с квадрата!!!!!!!!!!!!!! Не упустите во…
Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
139 м²
€ 42,806
Selling half a house, g. Gomel, st. Ulyanovsk, house 28-A, district Railway district 2 level…
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 9,462
Продается 2-комн. квартира г.п. Уречье, ул. Лесная, 114. Параметры квартиры: общая площадь 4…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/9 Этаж
€ 55,783
   Продается светлая 2-комнатная квартира в пешей доступности от парка Победы и Ко…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 45,600
Солнечная 2-х комнатная квартира на Плеханова, расположена на 3 этаже из 5. Общая …
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 5/16 Этаж
€ 31,094
 «Чикаго» - это яркий и уютный дом на 16 этажей. Площадь квартир – от…
Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 69 м² 4/4 Этаж
€ 50,466
Продается просторная, функциональная 2-х комнатная квартира в городе Бресте на ул. Ясеневая.…
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 14,419
д. Слаговище, Логойский район, 40 км от МКАД. Отличные подъездные пути. Рядом с домом остано…
Дом в Соржицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Соржицкий сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 34,245
Продаётся жилой дом из толстого бревна (28-30 см.) 2019 года постройки на первой береговой л…

Параметры недвижимости в Янковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти