Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Витебская область
Россонский район
Янковичский сельский Совет
Жильё в Янковичский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
67 м²
2/10 Этаж
Цена по запросу
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 12,887
Продается дача в с/т "Таксист" недалеко от Минска, рядом с аг. Замосточье (2 …
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
2/3 Этаж
€ 20,277
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
21/25 Этаж
€ 42,248
Акция от застройщика продолжается! Скидка до 80 евр. с квадрата!!!!!!!!!!!!!! Не упустите во…
Квартира
Гомель, Беларусь
139 м²
€ 42,806
Selling half a house, g. Gomel, st. Ulyanovsk, house 28-A, district Railway district 2 level…
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
4/5 Этаж
€ 9,462
Продается 2-комн. квартира г.п. Уречье, ул. Лесная, 114. Параметры квартиры: общая площадь 4…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
2/9 Этаж
€ 55,783
Продается светлая 2-комнатная квартира в пешей доступности от парка Победы и Ко…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 45,600
Солнечная 2-х комнатная квартира на Плеханова, расположена на 3 этаже из 5. Общая …
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
5/16 Этаж
€ 31,094
«Чикаго» - это яркий и уютный дом на 16 этажей. Площадь квартир – от…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
69 м²
4/4 Этаж
€ 50,466
Продается просторная, функциональная 2-х комнатная квартира в городе Бресте на ул. Ясеневая.…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 14,419
д. Слаговище, Логойский район, 40 км от МКАД. Отличные подъездные пути. Рядом с домом остано…
Дом
Соржицкий сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 34,245
Продаётся жилой дом из толстого бревна (28-30 см.) 2019 года постройки на первой береговой л…
Параметры недвижимости в Янковичский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты