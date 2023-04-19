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Купить квартиру в Елизовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Елизово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Елизово, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 15,398
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…

Параметры недвижимости в Елизовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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