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Купить недвижимость в Ижский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Лыцевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лыцевичи, Беларусь
4 Количество комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 11,900
Четырёхкомнатная квартира в аг.Лыцевичи. Адрес: аг. Лыцевичи ✔️Агрогородок находится в живоп…
Домв Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 13,273
Продается здание бывшего магазина. Данная постройка может быть использована и как жилой дом.…
Домв Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 4,577
Дом в деревне Королевцы - уникальное расположение дома 500 м от реки Нарочанка Мядельск…
Домв Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
210 м²
€ 50,345
Амбициозный авторский проект - усадебный комплекс в д. Королевцы (100 км от Минска, Мядельск…

Параметры недвижимости в Ижский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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