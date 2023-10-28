Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Изабелинский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Изабелинский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Колодищи, Беларусь
Квартира
Колодищи, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается половина дома готового к проживанию в аг. Колодищи на ул. Партизанской. Половина: …
€28,287
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся дом со всеми коммуникациями в деревне Приселки, Мядельское направление, 20 км от М…
€38,315
Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 184 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.- 184,2 кв.м, жил.- 111,1 кв.…
€47,208
Квартира 3 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мошенского, 1995 г.п., 4 / 5 кирпич, 102,4 / 98,6 / 51,2…
€68,116
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,6 кв.м, общ.- 36,6 кв.м, жил.- 23…
€15,137
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Логойск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
 ❤️Продажа 1-комнатной квартиры с ремонтом в г. Логойске ✓ Современная 1-комнатная квартира …
€42,572
Дом с гаражом, с садом в Гродно, Беларусь
Дом с гаражом, с садом
Гродно, Беларусь
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дом по ул. Старомалыщинской с земельным участком 16 соток, отличное месторасположе…
€47,208
Дом с беседкой в Боровляны, Беларусь
Дом с беседкой
Боровляны, Беларусь
Площадь 199 м²
Одно из живописных мест в пригороде Минска – д. Боровляны. Минский р-н, 3,3 км от МКАД. Одно…
€222,322
Дом в Подгорная, Беларусь
Дом
Подгорная, Беларусь
Площадь 40 м²
Предлагаем к покупке жилой дом в д. Подгорная. * Площадь: общая – 40 кв.м., жилая – 25,8 кв.…
€5,582
Дом в Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся кирпичный дом по ул. Медведева. Газовое отопление, центральное водоснабжение, мест…
€21,759
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/10
Лот 5207. Светлая и уютная однокомнатная квартира, расположенная в панельном доме 2012 года …
€39,639
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 62 м²
Мы работаем от собственника! 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме. Уникальное уед…
€23,651

Параметры недвижимости в Изабелинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти