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Жильё в Изабелинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира в Изабелинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Изабелинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается ½ часть дома со всеми удобствами в д.Богди Волковысского района. Часть дома предст…
€7,614

Параметры недвижимости в Изабелинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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