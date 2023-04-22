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Дома в Ивьевский район, Беларусь

Ивьевский сельский Совет
4
Лелюкинский сельский Совет
1
Липнишковский сельский Совет
1
Субботникский сельский Совет
1
Эйгердовский сельский Совет
1
Юратишковский сельский Совет
1
9 объектов найдено
Дом в Эйгерды, Беларусь
Дом
Эйгерды, Беларусь
68 м²
€ 21,628
Срочно! Великолепное предложение! Продается натуральный, бревенчатый дом в а.г. Эйгерды! Бол…
Дом в Морино, Беларусь
Дом
Морино, Беларусь
38 м²
€ 9,913
Отличный дом в тихом живописном месте прямо на реке Неман. Дом в хорошем состоянии. Четыре к…
Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
172 м²
€ 8,111
Продается  жилой дом общей жилой площадью 103,9 м2 с террасой 8 м2 . Дом деревянный обл…
Дом в Субботники, Беларусь
Дом
Субботники, Беларусь
92 м²
€ 27,036
Продается жилой дом со всеми удобствами в агрогородке Субботники Ивьевского района Гродненск…
Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 5,407
Горячее предложение! Продается дом в Ивьевском р-не (д. Кривичи). Дом расположен практически…
Дом в Лепешки, Беларусь
Дом
Лепешки, Беларусь
90 м²
€ 27,036
Продается жилой дом с участком в двух километрах от Юратишек. Д. Лепешки, Ивьевский р-он, Гр…
Дом в Лелюкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лелюкинский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 15,230
Продается дом со всеми удобствами в деревне хуторского типа. Полностью отремонтирован и моде…
Дом в Липнишки, Беларусь
Дом
Липнишки, Беларусь
130 м²
€ 27,036
Общая площадь 130, жилая 83, кухня 11 метров. Пять комнат, ванная комната, топочная и кладов…
Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
52 м²
Цена по запросу
Прямо на берегу реки Гавья, в стороне от основной деревни стоит деревенский домик. Печка дей…

Параметры недвижимости в Ивьевский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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