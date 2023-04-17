Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Воложинский район
  5. Ивенецкий сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Домв Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
52 м²
€ 7,283
Продается жилой дом в д. Камень. Минская обл., Воложинский р-н, 58 км от МКАД.   О…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 14,566
Продается добротный крепкий дом в д. Дайнова. Минская обл., Воложинский р-н, 60 км от М…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 32,682
Продается дом в д. Явневичи! Адрес: д. Явневичи ⭕️ В каком доме Вы будете жить: - На участке…
Домв Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
25 м²
€ 8,821
Дом с участком в деревне Камень Адрес: д. Камень, ул. Первомайская  ❤️Дом с просто…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 36,324
Продаётся жилой дом в д. Судники, 45 км от МКАД; Пригоден для круглогодичного проживания; До…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 17,297
Продается отличный участок с домом в деревне Курдуны Воложинского р-на Минской области. &nbs…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 12,290
Продаётся жилой дом в д. Судники. Деревня достаточно большая, есть школа и детсад. Два раза …
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 75,561
“Я хочу построить дом там, где звёзды рядом, Чтоб огромный мир обнять сердцем, мыслью,…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 40,967
Продается уютный дом на берегу живописной реки Ислочь, в окружении лесного массива. Деревня …

Параметры недвижимости в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти