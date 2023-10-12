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Квартиры в Ивацевичи, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Ивацевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Ивацевичи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Продаётся светлая квартира в хорошем состоянии. Квартира находится на 3 этаже 5-этажного жил…
€29,181
Realting.com
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