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Дома в Ивацевичский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном в Любищицкий сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном
Любищицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Предлагается современный и уютный дом в стиле шале!  Дом - современный в стиле шале для кру…
€56,137
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Параметры недвижимости в Ивацевичский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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