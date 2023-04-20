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Купить квартиру в Ивацевичский район, Беларусь

Житлинский сельский Совет
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Вулька Обровская, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вулька Обровская, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/2 Этаж
€ 10,934
Продается квартира в Ивацевичском районе, агрогородок Вулька-Обровская д. 16.  Дом пане…

Параметры недвижимости в Ивацевичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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