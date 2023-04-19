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Купить дом в Ивановский район, Беларусь

Горбахский сельский Совет
1
1 объект найдено
Домв Снитово, Беларусь
Дом
Снитово, Беларусь
38 м²
€ 6,316
Продается жилой дом, стоимостью дешевле однокомнатной квартиры, в аг. Снитово 4 км от г. Ива…

Параметры недвижимости в Ивановский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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