Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Ивьевский район
  5. Ивьевский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Морино, Беларусь
Дом
Морино, Беларусь
38 м²
€ 10,069
Отличный дом в тихом живописном месте прямо на реке Неман. Дом в хорошем состоянии. Четыре к…
Домв Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
172 м²
€ 8,238
Продается  жилой дом общей жилой площадью 103,9 м2 с террасой 8 м2 . Дом деревянный обл…
Домв Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 5,492
Горячее предложение! Продается дом в Ивьевском р-не (д. Кривичи). Дом расположен практически…
Домв Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
52 м²
Цена по запросу
Прямо на берегу реки Гавья, в стороне от основной деревни стоит деревенский домик. Печка дей…

Параметры недвижимости в Ивьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти